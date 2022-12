Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

Haberin Devamı

Katar 2022 Dünya Kupası, ilk gününden bu yana çeşitli ilklere sahne oluyor. Bunlardan bir tanesi de 3 Kasım günü oynanan Arjantin-Avustralya maçında yaşandı. 2006'dan bu yana Dünya Kupası turnuvalarında boy gösteren Lionel Messi, ilk defa bir eleme maçında gol attı.

Dünya futbolunun tartışmasız en iyilerinden biri olan Messi'nin, bugüne kadar bu aşamadaki bir müsabakada hiç gol atamamış olması ilginç değil mi? Daha da ilginç olan, en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo'nun da bugüne kadar hiç eleme golü atamamış olması.

Ancak bu ikilinin kariyerlerinin geçmişten bugüne ilerleyişine bakarsak, Ronaldo'nun bu akşam oynanacak İsviçre maçında ağları havalandırmasını izlemek sürpriz olmaz.

"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Şöyle ki bu ikiliden biri ne zaman önemli bir başarı kaydetse, diğeri de hemen peşinden aynı başarıyı hanesine yazıyor. 2000'lerin sonlarında tanınmaya başladıkları günlerden bu yana, Messi ile Ronaldo arasında "Ben senin yaptığın her şeyin daha iyisini yaparım" rekabeti yaşanıyor.

Gelin, The Athletic'in derlediği bilgilerle bu ikilinin 20 yıla yaklaşan üst düzey kariyerlerine biraz daha yakından bakalım ve hep "daha iyi" olma noktasında birbirlerinden nasıl ilham aldıklarını karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

2006: DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLLER

2006'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'ndaki Arjantin, ilk maçında Fildişi Sahili'ni 2-1'lik skorla geçti.

İkinci maçta Arjantin, Sırbistan-Karadağ takımıyla karşı karşıya geldi. O günlerde Barcelona'da top koşturan 18 yaşındaki Messi, ilk 11'de başladığı maçta, Dünya Kupalarındaki ilk golünü kaydetti. Maç 6-0 Arjantin'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bir gün sonra D Grubu maçlarında Portekiz ikinci maçı için İran karşısında sahaya çıktı. 2-0 sonuçlanan müsabakada, Portekiz'in gollerinden birini 21 yaşındaki Ronaldo attı. Bu, Ronaldo'nun Dünya Kupaları'ndaki ilk golüydü.



2007-2009: BALLON D'OR'LA KISA PASLAŞMALAR

2007-2008 sezonunda attığı 31 golle Premier Lig'de Manchester United'a şampiyonluğu getiren, Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği 8 golle takımını zirveye taşıyan, milli formayla attığı 4 golle de Portekiz'i 2008 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaştıran Ronaldo, o yıl Aralık ayında ilk Ballon d'Or'una layık görüldü.

O sezon ilk defa Messi ve Ronaldo sahada karşı karşıya geldi: Sör Alex Ferguson'ın öğrencileri Frank Rijkaard yönetimindeki Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-0'lık skorla eledi.

Ödül töreninin yapıldığı günlerde, Pep Guardiola'nın Barcelona macerasının ilk sezonunda (2008-2009) yarıya gelinmişti. Sezonun sonuna ulaşıldığında Barcelona üç kupayı da müzesine götürmeyi başarmıştı. Messi'nin bu süreçte asistler dahil 57 golde payı vardı.

Gollerin sonuncusunu, Roma'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin 70'inci dakikasında Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United'ın kalesini gördü.

Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan 6 ay sonra Messi, Ronaldo'yu geride bırakıp Ballon d'Or'a ulaştı. Messi bu ödülü sonraki 12 yılda 6 kez daha alacaktı.





2010: DÜNYA KUPASI'NDA PAZUBANTLARI TAKILDI

2006 Dünya Kupası'nda ev sahibi Almanya karşısında çeyrek finali penaltı atışlarıyla kaybeden Arjantin, dört yıl sonra Güney Afrika'da yapılan kupada ilk maçını Nijerya'ya karşı oynadı. Arjantin mili takımının başında, 1986'da şampiyonluğu 1990'da da ikinciliği getiren Diego Armando Maradona vardı. Takımın kaptanı ise 22 yaşındaki Messi'ydi. Maç Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

O maçtan tam bir yıl önce 80 milyon sterline Real Madrid'e transfer olan ve kırılması zor bir rekora imza atan Ronaldo da Messi'den üç gün sonra Portekiz'in Fildişi Sahili'yle oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maça kaptan olarak çıktı.,

Kupayı İspanya'nın kaldırdığı turnuvada iki ülke de çeyrek finalde elendi. Ancak zamanla İspanya futboluna ayak uyduran CR7, 2010-2011 sezonunda futbolunu bambaşka bir düzeye taşıdı.

2010-2012: LA LIGA'DA GOL REKORLARI KIRILDI

Ronaldo, 2010-2011 sezonunda Real Madrid formasıyla oynadığı maçlarda toplam 53 gol attı. Bu gollerden 40'ı La Liga'da oynanan 34 maçta kaydedildi. Böylece Ronaldo, İspanya liginde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı. (Bir önceki rekor 60 yıl önce 1950-1951 sezonunda kaydedilmişti.)

Bir sonraki sezon Ronaldo kendini aştı ve 40 gollük rekorunu 46'ya çıkardı. Ancak ondan daha iyisini yapan birisi vardı: Messi 2011-2012 sezonunda 50 gol atıp 19 asist yaparak zorun da zorunu başardı.

Bununla da kalmayan Arjantinli, Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol atarak, kupa tarihinde (eski Avrupa Kupası formatı dahil) bir sezonda en fazla skor üreten ayak oldu.

PEŞ PEŞE GELEN 'HAT-TRICK'LER

O güne kadar Premier Lig'de, La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluklar yaşamış olan Ronaldo, 2013-2014 sezonuna da formunun zirvesinde başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçında Real Madrid, Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'la karşı karşıya geldi ve Ronaldo hat-trick yaptı. 1-6 sonuçlanan maçın 90'ıncı dakikada gelen son golünde Ronaldo, defansı aşıp topu sol ayağıyla uzak köşeye gönderdi.

Bu skor, Ronaldo'nun Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayacağına dair güçlü bir işaret olarak yorumlandı.

Bir gün sonra Barcelona, kendi grup maçında Camp Nou'da Ajax'ı ağırladı. Ve tahmin ettiğiniz üzere, Messi de kendi hat-trick'ini yaparak Ronaldo'dan geri kalmayacağını ortaya koydu. Messi'nin üç golünden biri zamanla efsaneleşecek serbest vuruşlarından geldi.

Seven years ago today, Lionel Messi scored a special, special hat-trick against Ajax 🤩pic.twitter.com/83zaKi5DrD — GOAL (@goal) September 18, 2020

AKILALMAZ GOL REKORLARININ DEVAMI GELDİ

Sezon ilerledikçe Real Madrid 'La Decima'ya yani Avrupa kupalarında 10'uncu şampiyonluğa yavaş yavaş yaklaşıyordu. Finalde Madrid derbisi yaşandı.

Ronaldo, Atletico Madrid karşısında uzatmaların son dakikasında attığı golle maçı 4-1'e, kişisel Şampiyonlar Ligi rekorunu ise 17'ye taşıdı ve Messi'nin iki sezon önce egale ettiği 16 gol rekorunu kırmış oldu. La Liga'da ise Atletico Madrid 90 puanla şampiyonluğa ulaşırken Real Madrid ve Barcelona 87'şer puanda kaldı.

Bu durum El Clasico rekabetine bir üçüncünün katılması anlamına geliyordu. Dolayısıyla Barcelona ve Real Madrid'in vites artırması gerekiyordu. Messi de Ronaldo da bu anlamda üstlerine düşeni yaptı; 2014-2015 sezonunda iki oyuncu La Liga'da toplam 129 kez ağları havalandırdı.

Aralık ayında önemli bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in Celta Vigo'yla oynadığı karşılaşmada 29 yaşındaki Ronaldo, La Liga'daki 200'üncü golüne imza attı (ve bir hat-trick daha yaptı). Ertesi gün Barcelona, Katalan derbisinde Espanyol'la karşıya geldi. Ronaldo'dan geri kalmayan 27 yaşındaki Messi de bu maçta bir hat-trick yaptı. Daha da ilginç olan bu gollerle, Messi'nin, Ronaldo'nun İspanya'ya transfer olmasından sonra oynadığı 182'nci maçta 'ikinci dalya' demesiydi.

🇦🇷 Leo Messi hit a hat-trick against Man City, on this day in 2016 💪#UCL pic.twitter.com/EHPSBSnfTk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 19, 2022

BİNİNCİ GOL BÖYLE GELDİ

Portekiz'in, Euro 2016 finalinde ev sahibi Fransa'yı devirip kupaya ulaşması, Ronaldo'nun uluslararası başarılarını taçlandırdı.

Söz konusu turnuva Ronaldo-Messi rekabetinin fazlasıyla kızıştığı bir dönemin ardından oynandı.

Ocak ayında Barcelona'nın Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçta Messi skoru 1-0'dan 1-1'e getiren golü attı. Böylece 24 saatliğine de olsa Ronaldo ve Messi'nin kariyerlerinde kaydettikleri gollerin toplamı 1000'e ulaştı. Ancak bir gün sonra Real Madrid'in Espanyol'u 6-0'la hezimete uğrattığı maçta, Ronaldo 3 gol birden attı ve toplam sayı 1003'e yükseldi.

Barcelona sekiz yıl içinde altıncı La Liga şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerlerken, Messi de 3 Mart günü Rayo Vallecano karşısında 5-1'lik skorla biten maçta bir hat-trick daha yaptı. Bu Messi'nin La Liga'da 16 ayda yaptığı 7'nci hat-trick'ti. Ancak iki gün sonra Ronaldo, 7-1'lik Celta Vigo galibiyetinde 4 gol atarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Aynı yıl Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan ilkini elde etti. Portekiz'in Euro 2016 şampiyonluğu da buna eklenince, Ronaldo'nun dördüncü Ballon d'Or'unu alması kaçınılmaz oldu.

Bu esnada Barcelona'nın zor günleri başlıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015'in şampiyonu olan Katalan ekip çeyrek finalde kupaya veda etti. (Bu durum ilerleyen yıllarda acı verici bir alışkanlığa dönüşecekti.)

Rekabet 2016-2017 sezonunda devam etti. Messi o yıla çok iyi başladı. Celtic ve Manchester City karşısındaki ilk iki grup maçında 3'er kez topu ağlarla buluşturan Messi, Şampiyonlar Ligi tarihinde 7 hat-trick yapan ilk isim oldu. (Daha önce 5 olan bu rekoru Ronaldo ile Messi paylaşıyordu.)

Aynı sezonda, Ronaldo da peş peşe iki Şampiyonlar Ligi maçında üçer gol attı. Madrid ekibi, bu maçların ilkinde çeyrek finalde Bayern Münih'le, ikincisinde ise yarı finalin ilk ayağında hemşerisi Atletico ile oynadı. Böylece Ronaldo, Messi'nin beş ay önce ulaştığı Şampiyonlar Ligi rekorunu egale etmiş oldu. (Şu an iki ismin de 8'er hat-trick'i bulunuyor.)





GOLLERİN SAYISI KADAR NİTELİĞİNDE DE YARIŞ YAŞANDI

Uzun bir süre boyunca, Messi yılın en güzel gollerini atıyor gibi görünüyordu. Örneğin 4 Mart 2018'de Atletico Madrid kalesine gönderdiği serbest vuruş karşısında kaleci Jan Oblak çaresiz kalmış, doğru köşeye atlasa da topun hızını yakalayamamıştı.

Lionel Messi's free-kick vs Atleti... incredible from every angle! 📽💫 pic.twitter.com/YmKAS81c3q — LaLiga English (@LaLigaEN) March 6, 2018

Bir ay sonra, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Juventus deplasmanına çıktı. Ronaldo kendinden bekleneni yaptı; ağlarla buluşturduğu rövaşata golü, kupa tarihinin en iyileri arasına yazıldı.

ALACAKARANLIK YILLARI

Ronaldo, Juventus'ta geçirdiği 2018-2019 sezonunda en iyi maçlarını Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Juventus, ilk 16 turunda Atletico Madrid karşısındaki ilk maçında sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Bu maçın Turin'de oynanan rövanşında Ronaldo bir hat-trick daha yaptı ve Juventus'u bir adım daha ileri taşıdı.

Aynı sezon Barcelona'nın da çeyrek finale yükselip yükselemeyeceği tartışmaları yaşandı. Juventus-Atletico Madrid maçının ertesi günü Ernesto Valverde'nin öğrencileri Lyon'a karşı sahaya çıktı. İlk maç 0-0 bitmişti. Son sözü söyleme sırası Messi'deydi. Barcelona ev sahipliğinin de verdiği avantajla maçı 5-1'lik skorla tamamladı. Messi bu 5 golden 2'sini attı, 2'sini attırdı.

Ronaldo ve Messi, 30'lu yaşlarının ortalarında ilerlerken, peş peşe rekor kırdıkları günler de yavaş yavaş geride kalmaya başladı.

2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin ilk 16 turunda Juventus, Lyon'a elendi. Ronaldo'nun ikinci maçta takımı için elinden geleni yapması ve biri orta sahadan olmak üzere iki gol atması sonucu değiştirmedi.

Ertesi gün Messi, Napoli defansının yarısını çaresiz bırakarak büyülü gollerinden birini attı. Topu alt köşeden ağlarla buluşturup skoru 3-1'e kilitleyen Messi, takımını çeyrek finale taşıdı.

GOLCÜLÜK YARIŞI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Portekiz'in İrlanda'yla oynadığı maçta ağları iki kez havalandıran Ronaldo, 111 golle tüm zamanların en skorer golcüsü oldu.

Bir hafta sonra bu kez sıra Messi'deydi. Milli formasıyla 79'uncu golünü atan Arjantinli, Güney Amerika asıllı uluslararası golcüler arasında ilk sıraya yükseldi.

Katar 2022 muhtemelen Ronaldo'nun da Messi'nin de son Dünya Kupası olacak. Ronaldo bu akşam İsviçre karşısında bir gol atabilirse, ikili arasındaki rekabette son köşe de dönülmüş olacak. Son 15 yılda bu inanılmaz rekabetin her aşamasına tanıklık etmiş futbol severler ise "Ne kadar da şanslıydık" ile "Tadı damağımızda kaldı" arasında buruk bir keyif yaşayacak.

