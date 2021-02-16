Messi mi, Mbappe mi? Neymar'ın yokluğunda PSG'nin Barcelona karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BARCELONA

- Şampiyonlar Ligi grup maçlarına 5/5 ile giren Barcelona, son hafta Juventus'a Camp Nou'da boyun eğince ikinci sırada yer almıştı.

- La Liga'da ise 22 hafta sonunda 1 maçı eksik lider Atletico Madrid'in 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyorlar.

- Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında, PSG'ye karşı Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Martin Braithwaite ve Gerard Pique belirsiz.

- TD Ronald Koeman; "Takımıma, oyuncularıma güveniyorum. İnançlıyız. Son maçlarda performansımızı yukarı çektik. Doğru yoldayız..." açıklamalarında bulundu.

PARIS ST GERMAIN

- Başakşehir'le aynı Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan PSG ise 6 maç sonunda 4 galibiyet ve ikili averajla lider olarak adını Son 16 Turu'na yazdırmıştı.

- Thomas Tuchel'le başlayan sezon, Mauricio Pochettino ile devam ediyor ve Ligue 1'de 25 maç sonunda Türk yıldızlarımızın sürüklediği Lille'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyorlar.

- Takımda Neymar, Angel Di Maria, Bernat ve Dagba sakat. Rafinha ile Verratti deplasman kafilesinde yer aldı ancak durumları maç saati netlik kazanacak.

- Pochettino; "Eksiklerimiz var ancak İspanya'ya kazanmaya geldik..." dedi.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona'nın iç sahada oynadığı son 6 resmi maçta "karşılıklı gol" izledik.

- PSG, Mauricio Pochettino ile çıktığı 10 resmi maçın 8'ini kazandı, 6'sında gol yemedi!

- İki takım 2 Nisan 2013'ten günümüze Devler Ligi'nde 8 kez karşılaştı, PSG sadece 2 kez kazanabildi, İspanya'dan 3 defa eli boş döndü!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu!

%18'lik kesim Pochettino sonrası kırılması güç görüntüde olan PSG karşısında Katalan devine güveniyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Messi'nin Barcelona formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi golü! 2005 yılına geri dönüyoruz...