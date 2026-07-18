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'Messi etkisi' dev finali en pahalı maç yaptı!

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#Dünya Kupası#Lionel Messi#Arjantin-İspanya
Messi etkisi dev finali en pahalı maç yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

Şampiyonluk karşılaşmasının bilet fiyatları Super Bowl'u bile geçti.

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DÜnya Kupası finali, sadece sportif rekabetle değil, yarattığı devasa ekonomik hacimle de spor tarihine geçiyor. New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda yarın İspanya ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşma, bilet fiyatları açısından ABD tarihinin en pahalı spor organizasyonu unvanını kazandı. Forbes, ESPN ve Yahoo Sports gibi dünyanın en prestijli yayın organları, final biletlerinin Super Bowl ve NBA Finalleri gibi ikonik Amerikan spor organizasyonlarını dahi geride bırakarak eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını duyurdu.

ORTALAMA FiYAT 11 BiN 327 DOLAR

İkincil piyasa platformlarında (StubHub, SeatGeek vb.) gerçekleşen işlemlere göre biletlerin ortalama satış fiyatı 11 bin 327 dolar (yaklaşık 534 bin TL) seviyesine ulaşmış durumda. En uygun giriş biletleri 7 bin dolardan başlarken, saha kenarı ve alt katlardaki premium yerler 43 bin 491 dolara (yaklaşık 2 milyon TL) kadar alıcı buluyor. FİFA’nın resmi yeniden satış platformunda ise VİP ve aşırı lüks paketler, 230 bin dolardan başlayıp 2.3 milyon dolara kadar uzanan astronomik rakamlarla listeleniyor.

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FiFA KARABORSAYI YASALLAŞTIRDI

Fiyatların bu denli yükselmesinin ardında yatan faktörlerin başında ‘Lionel Messi etkisi’ geliyor. 39 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki son Dünya Kupası finaline çıkacak olması, dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlerin piyasayı yükseltmesine yol açtı. Buna ek olarak FİFA’nın bu turnuvada uygulamaya koyduğu ‘değişken fiyatlandırma’ modeli, talebe göre resmi satış fiyatlarını dahi 10 bin 990 dolara kadar yükseltti

FİFA final maçının bilet fiyatlarını 2 bin ila 10 bin dolar arasında başlatsa da FİFA’nın resmi değişim platformunda dahi bilet sahiplerinin satış fiyatı üzerinde bir tavan uygulamaması, karaborsanın adeta yasallaşmasına yol açtı.

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#Dünya Kupası#Lionel Messi#Arjantin-İspanya

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