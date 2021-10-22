Messi Barcelona'nın yıldızını PSG'ye istiyor! "Onu takasta kullanın"

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Spor Arena Dış Haber - Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Messi'nin, kulüpten transfer talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Fransa Ligue 1'de henüz golle tanışamamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 3 gol kaydeden Arjantinli yıldız, uzun süredir arasının iyi olmadığı Mauro Icardi'yi takımda istemediği öne sürüldü.

El Nacional'de yer alan habere göre; Messi'nin Icardi'yi uzun yıllardır sevmediği ve 28 yaşındaki forvetle arasının bozuk olduğu belirtilirken, PSG yönetiminden Icardi'nin takımdan gönderilmesini istediği ifade edildi.

Arjantinli yıldızın, PSG yönetiminden Agüero'nun transferini istediği ve bu transfer için Icardi'yi takasta kullanmaları için baskı yaptığı kaydedildi.

Sezon başında Manchester City'den ayrılan Agüero, Messi'yle aynı takımda oynamak için Barcelona'ya transfer olmuş ancak yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasıyla büyük şok yaşamıştı.