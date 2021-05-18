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Voleybol
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Meryem Boz, VakıfBank'ta

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Meryem Boz, VakıfBank'ta

VakıfBank, milli voleybolcu Meryem Boz'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de mutlu sona ulaşarak 2020-2021 sezonunu iki kupayla kapatan VakıfBank, geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Meryem Boz'u kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

Milli Takım formasıyla CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde en değerli oyuncu seçilen 1,90 metre boyundaki Meryem Boz, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

Meryem Boz: Annem Survivor'a katılmamı istiyor'2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nin en değerli oyuncusu seçilen ‘mavi şimşek’ lakaplı Meryem Boz, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı’nın konuğu oldu. Boz, izleyicilerden gelen ‘Survivor’a gitmek ister misin?’ sorusuna da sürpriz bir yanıt vererek, 'Annem katılmamı istiyor, ben bazen izliyorum, annem hep izliyor. Annem ‘sen bunların hepsini yaparsın sen de katılsana’ diyor ama ben aktif voleybol oynadığımı söylüyorum. (Gülerek)' ifadelerini kullandı.
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Meryem Boz, VakıfBankta

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