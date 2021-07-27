Meryem Boz (Mavi Şimşek) kimdir, kaç yaşında?

Mavi Şimşek lakaplı Meryem Boz, 3 Şubat 1988, Eskişehir’de dünyaya geldi. Milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Meryem Boz Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Vakıfbank'ta forma giymektedir.

Milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, Kadın Voleybol A Milli Takımı ile şu başarılara imza atmıştır;

2010 CEV Avrupa Ligi üçüncülüğü,

2015 CEV Avrupa Ligi ikinciliği,

2017 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü,

2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği,

2020 CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri’ni kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız kadrosunda yer almıştır.

2020 Cev Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmiştir.