Merve Dinçel'in 'mücadelesi' begesel oldu!

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Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Taekwondocu Merve Dinçel’in kariyeri ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na uzanan yolculuğu belgesel oldu.

Allianz Türkiye tarafından hazırlanan ‘Mücadele’ isimli belgeselde hayatı anlatılan Merve “Hedeflerim de hayallerim de hayatım devam ettiği sürece bitmeyecek” derken kadınlar taekwondoda Türkiye’ye ilk altın madalyayı getirmekte kararlı. Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı da Merve Dinçel’e destek olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.