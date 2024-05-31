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Merve Dinçel'in 'mücadelesi' begesel oldu!

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#Avrupa#Merve Dinçel#Paris
Merve Dinçelin mücadelesi begesel oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Şampiyon taekwondocu Merve Dinçel'in hayatı anlatıldı.

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Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Taekwondocu Merve Dinçel’in kariyeri ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na uzanan yolculuğu belgesel oldu.

Allianz Türkiye tarafından hazırlanan ‘Mücadele’ isimli belgeselde hayatı anlatılan Merve “Hedeflerim de hayallerim de hayatım devam ettiği sürece bitmeyecek” derken kadınlar taekwondoda Türkiye’ye ilk altın madalyayı getirmekte kararlı. Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı da Merve Dinçel’e destek olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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#Avrupa#Merve Dinçel#Paris

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