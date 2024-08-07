Merve Dinçel Kavurat kimdir, nereli, kaç yaşında? Merve Dinçel Kavurat kariyeri ve biyografisi

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Merve Kavurat, Türk tekvandocu olarak 49 kiloda önemli başarılara imza atmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına yarışmalara katılan Kavurat, uluslararası arenada altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki, Merve Kavurat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MERVE DİNÇEL KAVURAT KİMDİR?



Merve Kavurat, 22 Ekim 1999 doğumludur. Spor kariyerinde Merve Dinçel olarak da bilinen Kavurat, Türk tekvandocudur. 49 kiloda mücadele eden Kavurat, ulusal ve uluslararası yarışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına yarışmaktadır.

MERVE DİNÇEL KAVURAT KARİYERİ



Merve Kavurat, spor kariyerinde birçok başarıya imza atmıştır. 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Ayrıca Akdeniz Oyunları ve Avrupa Oyunları gibi önemli organizasyonlarda da dereceler elde etmiştir. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Dünya Kadınlar Açık Şampiyonası'nda ve 2023 Bakü Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla adını duyurmuştur.