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Merve Dinçel Kavurat çeyrek finali kaybetti! Bronz madalya için mücadele edecek

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#Paris 2024#Tekvando#Merve Dinçel Kavurat
Merve Dinçel Kavurat çeyrek finali kaybetti Bronz madalya için mücadele edecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 18:03

Paris 2024'te boy gösteren milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finalde Çinli rakibine yenildi. Merve Dinçel Kavurat'ı eleyen Quing Guo finale yükseldi ve sporcumuz için bronz madalya ihtimali ortaya çıktı. Merve Dinçel Kavurat bugün akşam seansında repesaj maçına çıkacak, kazanması halinde bronz madalya için mücadele edecek.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finalde Çinli Quing Guo'ya mağlup oldu.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti'yi 2-0 mağlup eddip çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek finalde Çinli Quing Guo 2-0 yenilen sporcumuz, rakibi finale yükselince repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Merve Dinçel Kavurat, repesaj maçını kazanması halinde bronz madalya için tatamiye çıkacak.

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#Paris 2024#Tekvando#Merve Dinçel Kavurat

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