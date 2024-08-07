Merve Dinçel Kavurat çeyrek finali kaybetti! Bronz madalya için mücadele edecek

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finalde Çinli Quing Guo'ya mağlup oldu.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti'yi 2-0 mağlup eddip çeyrek finale yükselmişti.
Çeyrek finalde Çinli Quing Guo 2-0 yenilen sporcumuz, rakibi finale yükselince repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Merve Dinçel Kavurat, repesaj maçını kazanması halinde bronz madalya için tatamiye çıkacak.