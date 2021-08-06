Merve Çoban kimdir? İşte Milli Sporcu Merve Çoban'ın biyografisi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi karate kumitede temsil eden milli sporcu Merve Çoban, gruptan çıkarak madalya almayı garantiledi. İşte Milli Sporcu Merve Çoban hakkında merak edilenler...

1993 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. İki yaşındayken ailesiyle İstanbul'a yerleşmiştir. Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur. Şu an İstanbul BBSK bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

2015 Avrupa Oyunlarında kadınlar kumite 61 kiloda gümüş madalya kazandı. 2019 Avrupa Oyunlarında ise üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. 2019 Avrupa Karate Şampiyonasında (EKF) kadınlar kumite 61 kiloda altın madalyayı kazandı. Yine aynı organizasyonda kadınlar takım kumite kategorisinde gümüş madalyayı elde etti.