Mertens'ten sözleşme yanıtı: Galatasaray'da kalmak istiyorum

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Dries Mertens açıklamalar yaptı.

Attığı goller hakkında konuşan Abdülkerim Bardakcı, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kazandık, mutluyuz. Seriye devam etmek istiyoruz. Çok çalışıyorum yan toplar üzerine. Sene başı kendime 8 gol hedefi koymuştum. 1 gol kaldı. İnşallah kalan maçlarda da gol atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için tüm maçları kazanmak istediklerini kaydeden Victor Nelsson, "Amacımız şampiyon olmak. Olabilecek en çok sayıda maçı kazanıyoruz. 13-14 oldu sanırım. 5 maç kaldı. Şampiyonluk için hepsini kazanmalıyız. Takıma yardımcı olabilmek en önemlisi benim için her zaman. Diğer savunmacılar da çok iyi oynuyor. Böyle olunca daha az gol yiyoruz. Böyle olunca kazanma şansımız artıyoruz. Kendi performansından memnunum ama en önemlisi takımın kazanması." dedi.

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Dries Mertens ise "İyi bir maçtı. İyi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tezahüratlar kendimi çok özel hissettiriyor. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Ne olacağını bilmiyoruz. Ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz." dedi.