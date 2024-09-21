Mertens'ten Osimhen sözleri: Daha iyisini de yapacak

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Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Mertens ve Gabriel Sara, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçı değerlendirdi.

Önemli bir galibiyet ettiklerini kaydeden Torreira, "İnanılmaz mutluyuz. Bu çok önemli bir maç, 3 puanın daha önemli olduğunun farkındaydık. Büyük bir takıma karşı oynadık. Şahsi olarak da mutluyum. Taraftarları da mutlu ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı yıldız, "Üç senedir gol atamamam çok konuşuldu ama 2 şampiyonluğum var. Derbide takıma yardımım da çok önemliydi. Golüm, aileme, sevgilime, taraftarlara ve Uruguay'daki kulübüme gelsin." dedi.

"BİZ İSTEDİĞİMİZİ ALDIK"

Fenerbahçe'ye karşı ilk golünü atan Mertens, "İlk yarı bulduğumuz alanları iyi değerlendirdik. Karşımızdaki Fenerbahçe iyi baskı yapamadı. Biz istediğimizi aldık." şeklinde konuştu.

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Osimhen ile ilgili konuşan Belçikalı futbolcu, "Osimhen'in gelmesinden dolayı çok mutluyum. Daha iyisini de yapacak, göreceksiniz." dedi.

Takımda hiç olumsuz hava olmadığını kaydeden Mertens, "Olumsuz bir hava görmedim, her zaman olumlu düşünüyorum. İki senedir Galatasaray'dayım ama hiç negatif bir şey görmedim. Gidenler oldu ama onlar için de olumlusu bu oldu. Kerem Aktürkoğlu gitti ve daha iyi oynuyor." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI KENDİ OYUNUMUZU OYNADIK"

Gabriel Sara ise "Fenerbahçe'ye karşı kendi oyunumuzu oynadık. İlk yarıda özellikle tam anlamıyla kendimizi gösterdik. Bunun devamı da gelecek. Adapte olmak çok önemli, ben her zaman oynamak istiyorum. Takıma yardımcı olabildiğimi gördükçe, adapte olduğumu hissediyorum." şeklinde konuştu.