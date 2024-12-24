Mertens'ten ayrılık sorusuna flaş yanıt: 'Sıkıldım artık!'

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Galatasaray'da ilerleyen yaşına karşılık üst düzey performans ortaya koyan Dries Mertens, bu sezon da sarı-kırmızılıların en büyük kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

Sezon sonunda takımla sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun geleceği merak edilirken yeni kontrat iddiaları da ortaya atılıyor.

Sarı kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili görüş bildiren Mertens, ülkesinde yayın yapan Sporza'ya flaş açıklamalarda bulundu.

'SIKILDIM ARTIK'

Bir gösteri turnuvasında yer alan Mertens yaptığı açıklamalarda, "90 dakika futbol oynamak artık bana biraz sıkıcı geliyor." diye konuştu.

"Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorusuna yanıt veren Dries Mertens, "Göreceğiz. Şimdiye kadar her şey harikaydı ama sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz" dedi.

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İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile sözleşmesindeki son sezonunu geçiren 37'lik yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 25 maçta 5 gol 12 asist kaydetti.