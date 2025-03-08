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Mertens futbolu bırakmayı düşünüyor! Okan Buruk bırakmak istemiyor

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#Transfer#Galatasaray#Dries Mertens
Mertens futbolu bırakmayı düşünüyor Okan Buruk bırakmak istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 17:41

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğü ve bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği iddia edildi.

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Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı forvet oyuncusu Dries Mertens'in geleceği hakkında vereceği karar merak konusu olmaya devam ederken, Fransız basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, antrenmanlardan sonra çektiği ağrıların her geçen gün artması üzerine, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaparak futbolu bırakmayı ciddi olarak düşündüğünü iletti.

Fiziksel durumunun eskisi gibi olmadığını kabul eden 38 yaşındaki Belçikalı forvet, bu konudaki nihai kararını ise sezon sonunda vereceğini belirtti.

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OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da Mertens'e alacağı karara saygı duyacağını söylediği, ancak tecrübeli futbolcuyu teknik ekibine dahil etmek istediği için takımdan ayrılmasını istemediği kaydedildi.

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MERTENS'İN GALATASARAY KARİYERİ

2022 yazında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Mertens, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 125 maçta 24 gol - 41 asistlik performans sergiledi.

Belçikalı forvet Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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#Transfer#Galatasaray#Dries Mertens

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