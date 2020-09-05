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Haber Giriş: 05.09.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Mertan Caner Öztürk Boluspor'da

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Mertan Caner Öztürk Boluspor'da
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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, genç forvet Mertan Caner Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bolu’da, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması giyen Mertan Caner Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Öztürk, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.

 

Mertan Caner Öztürk Bolusporda

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