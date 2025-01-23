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Mert ve Immobile Norveçli hocayı övdü: Solskjaer takıma aranan enerjiyi getirdi

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#Beşiktaş#Mert Günok#Ciro Immobile
Mert ve Immobile Norveçli hocayı övdü: Solskjaer takıma aranan enerjiyi getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 07:00

Beşiktaş'taki 100. maçına çıkan kaleci Mert Günok, Solskjaer’in takıma pozitif bir enerji getirdiğini belirterek, “Üç günde bir şeyler değişti dersek kendimizi kandırmış oluruz ama hocamız pozitif bir enerjiyle geldi. Kendisi çok değerli bir insan, çok değerli bir hoca. Bundan sonrası için daha pozitif şeyler olacağına inanıyorum” dedi.

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İmmobile de Solskjaer’in katkısına dikkat çekip şunları söyledi:

“Takım olarak bu elektriğe ihtiyacımız vardı. Solskjaer, Serdar Hoca’nın da yardımıyla bunu yaptı. Bugün bu enerjiyi gördük. Elimizden gelenin fazlasını yaptık.”

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#Beşiktaş#Mert Günok#Ciro Immobile

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