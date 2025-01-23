Mert ve Immobile Norveçli hocayı övdü: Solskjaer takıma aranan enerjiyi getirdi

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İmmobile de Solskjaer’in katkısına dikkat çekip şunları söyledi:

“Takım olarak bu elektriğe ihtiyacımız vardı. Solskjaer, Serdar Hoca’nın da yardımıyla bunu yaptı. Bugün bu enerjiyi gördük. Elimizden gelenin fazlasını yaptık.”