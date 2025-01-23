Mert ve Immobile Norveçli hocayı övdü: Solskjaer takıma aranan enerjiyi getirdi

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 07:00
Beşiktaş'taki 100. maçına çıkan kaleci Mert Günok, Solskja�er’in takıma pozitif bir enerji getirdiğini belirterek, “Üç günde bir şeyler değişti dersek kendimizi kandırmış oluruz ama hoca�mız pozitif bir enerjiyle geldi. Kendisi çok değerli bir insan, çok değerli bir hoca. Bundan sonrası için daha pozitif şeyler olacağına inanıyorum” dedi.
İmmobile de Solskjaer’in katkısına dikkat çekip şunları söyledi:
“Takım olarak bu elektriğe ihtiyacımız vardı. Solskjaer, Serdar Hoca’nın da yardımıyla bunu yaptı. Bugün bu enerjiyi gördük. Elimizden gelenin fazlasını yaptık.”