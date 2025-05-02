Mert Nobre, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için tahminini açıkladı

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Bir zamanlar Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Mert Nobre, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Şimdilerde teknik direktörlük yapan Nobre, hem geçmişe dair açıklamalarda bulundu hem de Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için tahminde bulundu.

Nobre'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ALEX BANA 'ÖNCE SEN GİT, İYİYSE BEN DE GELECEĞİM' DEMİŞTİ"

"Ben Türkiye'ye gelmeden önce Alex "Sen önce git, iyiyse ben de geleceğim." demişti. Sonra her hafta Alex, "Bu takım nasıl, şehir nasıl" diye sormaya başladı. Her şeyi soruyordu. 'Burası Sao Paulo gibi' dedim, fotoğraf çektim gönderdim Alex'e. 2-3 ay aynı sohbet oldu, sonra Temmuz'da geldi."

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"2003/2004 SEZONU BENİM İÇİN FARKLI"

"En çok 2003/2004 ve 2008/2009 sezonlarını özlüyorum. Özellikle 2003/04 sezonunda ben Fenerbahçe'ye transfer olduğumda 3. sıradaydık ve 11 puan gerideydik, lider Beşiktaş'tı, biz şampiyon olduk. Benim için özel bir yeri var o sezonun."

"AZİZ YILDIRIM BENİM İÇİN BABA GİBİYDİ"

"Aziz Yıldırım inanılmaz bir başkandı. Çok zekiydi. Her şeyi biliyordu. Galatasaray'a karşı 4-0 kazandığımız bir maç vardı, ben orada sakatlandım. Aziz Yıldırım ve kardeşi, Mahmut Uslu, tüm yönetim ziyaretime geldi çiçeklerle. Aziz Yıldırım benim için bir baba gibiydi. Aziz Yıldırım'dan herkes biraz korkuyordu, tesislere geldiğinde çıt çıkmıyordu. Ama ne zaman sert ne zaman yumuşak olması gerektiğini biliyordu Aziz Başkan."

"DERBİYİ BEŞİKTAŞ KAZANIR"

"Çok önemli bir maç. Riskleri Fenerbahçe alacak, mecbur da buna. Kendi evinde oynuyor, 3 puan lazım, başka yolu yok. Diğer taraftan tehlikeli maç. Beşiktaş çok seviyor bu tarz maçları, ne zaman Beşiktaş kötü olsa bir derbi maçı oynanıyor ve kazanıyor. Galatasaray maçında da herkes 'Beşiktaş çok kötü, Galatasaray kazanır' diyordu. Derbilerde bambaşkalar... Fenerbahçe'ye karşı ekstra motivasyonları var. Ben iki tarafta da oynadım, biliyorum. Açık konuşmak gerekirse ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum."

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