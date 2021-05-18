Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! "Bir sonraki hedefi..."

Spor Arena Dış Haber - İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Avusturya'da yayın yapan Kronen Zeitung'a konuşan Hagmayr, milli futbolcunun Altay Bayındır'ın Instagram paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisiyle yorum yapmasından sonra çıkan Fenerbahçe haberlerini yalanladı.

Hagmayr, "Mert'in Fenerbahçe'ye transferi şu anda mümkün değil. Onun bir sonraki hedefi, Sassuolo ile ligde Avrupa'ya gidecek pozisyona ulaşıp EURO 2020'de iyi performans sergilemek" dedi.

"ÜST DÜZEY KULÜPLERDEN İLGİ VAR AMA..."

Milli futbolcuyla İngiliz ve İtalyan takımlarının ilgilendiğini doğrulayan başarılı menajer, "İtalya ve İngiltere'deki üst düzey kulüplerden Mert'e her zaman ilgi var ancak bonservis bedeli nedeniyle somut bir gelişme henüz olmadı" diye konuştu.

Napoli, Atalanta ve Tottenham'ın transfer listesinde yer alan Mert Müldür'ün İtalya'da mutlu olduğunu belirten Max Hagmayr, "Sassuolo ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Burada kendini çok rahat hissediyor. Savunmasını önemli ölçüde geliştirdi. Başka hiçbir ülkede, İtalya'da olduğu gibi savunma ve taktiksel olarak gelişemezsini" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sassuolo formasıyla 29 maçta forma giyen 22 yaşındaki Mert Müldür, 1 asist yaptı.

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