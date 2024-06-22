×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, EURO 2024'te ilk maç haftasının 'en iyi' golü seçildi

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#A Milli Takım#Mert Müldür
Mert Müldürün Gürcistana attığı gol, EURO 2024te ilk maç haftasının en iyi golü seçildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 14:05

A Milli Futbol Takımımız'ın Gürcistan ile oynadığı maçta ceza sahası yayı üzerinden spektaküler bir vuruş yaparak fileleri havalandıran Mert Müldür'ün golü, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) ilk maç haftasının en iyi golü seçildi.

Haberin Devamı

UEFA, EURO 2024'ün ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yaptığı oylama sonucunu paylaştı.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıların ilk iki golünü kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu.

Mert Müldürün Gürcistana attığı gol, EURO 2024te ilk maç haftasının en iyi golü seçildi

Mert Müldür'ün vole ile attığı gol, ilk haftanın en iyi golü seçilirken; Arda Güler'in ceza sahası dışından kaydettiği gol ise 3. sırada yer buldu.

Romanya'nın Ukrayna müsabakasında Nicolae Stanciu'nun ceza sahası dışından attığı gol, en çok oy alan ikinci gol oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#A Milli Takım#Mert Müldür

BAKMADAN GEÇME!