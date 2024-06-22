Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, EURO 2024'te ilk maç haftasının 'en iyi' golü seçildi

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UEFA, EURO 2024'ün ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yaptığı oylama sonucunu paylaştı.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıların ilk iki golünü kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu.

Mert Müldür'ün vole ile attığı gol, ilk haftanın en iyi golü seçilirken; Arda Güler'in ceza sahası dışından kaydettiği gol ise 3. sırada yer buldu.

Romanya'nın Ukrayna müsabakasında Nicolae Stanciu'nun ceza sahası dışından attığı gol, en çok oy alan ikinci gol oldu.