Mert Müldür ve Miha Zajc da tamam, Fenerbahçe'de 10. transfer kaleci olacak

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Transferin hızlı kulüplerinden Fenerbahçe, Mert Müldür’ü kadrosuna katarken, Miha Zajc ile sözleşme yeniledi. Sarı lacivertliler, İtalya’nın Sassuolo takımından alınan milli sağ bek Mert’in bonservisine 2.7 milyon Euro ödeyecek; bonuslarla birlikte bu rakam 3.5 milyon Euro’ya ulaşabilecek. 4 yıllık anlaşma yapılan 24 yaşındaki Mert’e ise yılda 1.2 milyon Euro garanti ücret verilecek. Fenerbahçe, 2018-19 sezonundan bu yana sarı lacivertli formayı giyen Miha Zajc ile yıllık 1.4 milyon Euro’dan 3 yıllık mukavele imzaladı.

BEK ROTASYONU ÇOK GÜÇLENDİ

Mert Müldür transferiyle birlikte Fenerbahçe, son derece güçlü bir bek rotasyonuna sahip oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, sağ bekte Mert Müldür ve Bright Osayi Samuel’i, sol bekte de Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde’yi kullanmayı planlıyor. Kartal’ın, ilk 11’de 3 yerli futbolcu oynatma kuralı nedeniyle Süper Lig maçlarında Mert Müldür’ü sağ bekte, Ferdi’yi de sol bekte oynatması bekleniyor. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mert Müldür, teknik direktör Kartal’ın yeni jokeri olacak.

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ZAJC’I İSMAİL KARTAL İKNA ETTİ

Uzun süre anlaşma sağlanamayan Miha Zajc’ın ikna edilmesinde İsmail Kartal önemli rol oynadı. Sloven futbolcuyla bir telefon görüşmesi yapan tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk hedefliyle çıkacakları yolda kendisine ihtiyacı olduğunu ifade etti. Zajc da bu konuşmanın ardından sözleşme yenilemeyi kabul etti. Bugüne dek 9 yeni futbolcuyu kadrosuna katan, iç transferde Zajc ile sözleşme yenileyen ve İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini alan Fenerbahçe’de gözler şimdi kaleci transferine çevrildi. Yönetim 1-2 gün içinde Dominik Livakovic’in transferini bitirmeyi hedefliyor.

F.BAHÇE’NiN BU SEZON YAPTIĞI TRANSFERLER

YENi ALINANLAR

1. Edin Dzeko Bedelsiz

2. Dusan Tadic Bedelsiz

3. Ryan Kent Bedelsiz

4. Alexander Djiku Bedelsiz

5. Umut Nayir Bedelsiz

6. Sebastian Szymanski 9.75 milyon Euro

7. Rodrigo Becao 8.31 milyon Euro

8. Bartuğ Elmaz 1.4 milyon Euro

9. Mert Müldür 2.7 milyon Euro

SÖZLEŞME YENiLEYENLER

1. İrfan Can Eğribayat

2. Miha Zajc

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