Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu'nun büyük üzüntüsü! "Bu maçın telafisi yoktu"

Galler maçında Umut Meraş'ın sakatlanması sonrası oyuna giren Mert Müldür, 2-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

İsviçre maçında ellerinden geleni yapacaklarını belirten başarılı futbolcu, "Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız, bilmiyorum ama elimizden geleni İsviçre maçında yapmalıyız." şeklinde konuştu.

HALİL DERVİŞOĞLU: BERABERLİK ALMALIYDIK

Milli takımın bir diğer genç yıldızı Halil Dervişoğlu da aldıkları yenilgiden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Halil açıklamasında, "İstediğimiz sonucu alamadık, çok üzgünüz. Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. İki maçı kaybettik, çok üzgünüz." dedi.

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