Mert Müldür: "Mutlaka tur atlamak istiyoruz"

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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, tur için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Maça iyi hazırlandıklarını dile getiren sağ bek, "İnşallah tur atlayacak taraf biz oluruz. Galip gelmemiz gereken bir maç. Mutlaka tur atlamak istiyoruz. Tamamen yarınki maça konsantre olduk." ifadelerini kullandı.

Milli takım sürecinin güzel geçtiğini ama geride kaldığını aktaran Mert, "Forma rekabeti her büyük kulüpte vardır, olması güzel, olmazsa olmaz. Kimin oynayacağı hoca tercihidir ama oynayan herkes takım için yüzde yüzünü verirse problem olmaz. Yarın sahada olacağım, yüzde yüzümü vereceğim. İnşallah güzel bir maç çıkarırız ve galip ayrılırız." diye konuştu.

Türkiye'de ligin zor olduğunu ifade eden Mert, "Hepimizin hedefi turu geçmek. Süper Lig dışardan göründüğü kadar kolay değil. Az tempolu diyorlar ama dışardan göründüğü gibi kolay değil. Tur atlamak için onlardan daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Beklentimiz stadın yine tamamen dolması her zamanki gibi. Evimizde muhteşem bir destek var. Yine o coşkuyu yaşayacağız inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.