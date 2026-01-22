Mert Müldür: 'Bugün en az 1 puanı hak etmiştik!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'yı konuk etti.

Kadıköy'deki zorlu mücadeleyi konuk ekip, Sancho'nun 25. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin iç sahadaki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

"EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK"



"Çok iyi mücadele ettik. Çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. En azından 1 puanı hak etmiştik, çok üzgünüz. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız. Hoca hangi pozisyonda oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes yüzde yüzünü veriyor."