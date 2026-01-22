×
Mert Müldür: 'Bugün en az 1 puanı hak etmiştik!'

Güncelleme Tarihi:

Mert Müldür: Bugün en az 1 puanı hak etmiştik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 23:27

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Mert Müldür, sahadan en az 1 puanla ayrılmayı hak ettiklerini ancak bunu başaramadıkları için çok üzgün olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'yı konuk etti.

Kadıköy'deki zorlu mücadeleyi konuk ekip, Sancho'nun 25. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin iç sahadaki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

"EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK"

"Çok iyi mücadele ettik. Çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. En azından 1 puanı hak etmiştik, çok üzgünüz. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız. Hoca hangi pozisyonda oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes yüzde yüzünü veriyor."

