Mert Hakan'dan Kerem Aktürkoğlu itirafı: 'Kendisine de söyledim!'

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 20:26

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor'u sahasında konuk eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de kaptan Mert Hakan Yandaş, mücadele öncesi konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Fenerbahçe kaptanı olarak üzerimde büyük bir sorumluluk var. Birlikteliğimizi başka yerlere çekmek isteyen insanlar oldu. Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi karşıladığımızda da söyledim. 'Sen ben yok Fenerbahçe' var dedik."

"BİRLİKTELİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAYACAK"

"Kendimden önce Fenerbahçe'yi düşünmeye başlayalı çok oldu. İnşallah bizim birlikteliğimizi kimse bozamayacak. Şampiyonluk için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz."

NE ZAMAN DÖNECEK

"5.5 ay oldu totalde neredeyse. 2-3 hafta sonra bölüm bölüm takımla da idmana çıkacağım. İnşallah diğer milli aradan sonra maç oynayacak seviyeye geleceğim."

