Mert Hakan Yandaş'tan maç sonu itiraf: 'Elimdeki kırık için yanlış kaynar dendi ama Fenerbahçe için değer!'

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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son haftasında Midtjylland deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 1-0'dan 2-1'e getirdiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Sarı - lacivertliler, bu skorun ardından 24. sırada yer alarak play-off'a kalmaya hak kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, müsabaka sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YANDAŞ: "ELİMİ KİM GÖRSE YANLIŞ KAYNAR DEDİ"

Elindeki sakatlık ile ilgili konuşan Yandaş, "Elimdeki kırığı kimi göstersek ameliyat dedi, yanlış kaynar kısa kalır dedi. Benim de sakatlıklarım oldu, takımdan uzak kalmak istemedim. Liste kısa olunca takımı bırakmak istemedim. Ameliyat olmadım, parmak kısa kalsın önemli değil dedim. 18 gün oldu. Bir aksilik olmazsa böyle devam edeceğim. Biz her zaman hazırız. Bunlar ufak çaplı fedakarlıklar. Fenerbahçe'de herkes böyle yapmalı, hissetmeli. Sıradan bir şey bu." dedi.

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"BİRBİRİMİZE SARILACAĞIZ"

Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek devam eden tecrübeli futbolcu, "Son dakikaları rakipleri bekleyerek geçirmek sıkıntılıydı. Çok eksiktik. Önemli olan play-offa kalmaktı. Buraya 13 oyuncu ve genç kardeşlerimizle geldik. Hava çok soğuktu. Hayatımda oynadığım belki de en kötü zemindi. Kazanabilirdik. Golü erken bulunca ikinci yarı, ben ve İsmail gibi sakatlıktan dönen oyuncular da vardı. Bunun da takımı yoracağını biliyorduk. Tur atladık. Mutluyuz. Sonuçlar iyi geliyor. Ligde biraz daha yakınlaştık. Gelen oyuncular da çok pozitif hava katacaktır. İçeride de düzgün, güzel bir hava var. Sonuç almak, daha coşkulu oynamak lazım Göztepe maçı ikinci yarısı gibi. Bir şeyler daha fazla artıyor. Camiamıza biraz sabır istiyorum, birlikte olalım. Sezon sonunda ligde şampiyonluğu, Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz. Ortam daha güzel, sonuçlar da gelince birbirimize sarılacağız." ifadelerini kullandı.

YÜKSEK: "EKSİKLERİMİZİ HOCA BİZE SÖYLER"

İsmail Yüksek ise "Takımımı tebrik ediyorum. Hedefimiz Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bir hayalimiz var. Zor bir deplasmandan puan aldık. Kazanmamız gerekiyordu, kazanabilirdik. Öne de geçtik ama yediğimiz golle berabere bitti. Olsun, play-off turuna kaldık. Daha net, daha iyi olmalıyız. Böyle deplasmanlarda daha net kazanabilmeliyiz. Eksiklerimizi hocalarımız bize söyler ve eksikleri en aza indirerek yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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