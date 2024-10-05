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Mert Hakan YandaÅŸ'tan Kerem AktürkoÄŸlu'na 'yol' cevabÄ±! 'Fenerbahçeliler yanlÄ±ÅŸ yolda' sözlerine sosyal medyadan karÅŸÄ±lÄ±k verdi...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Kerem AktürkoÄŸlu
Mert Hakan YandaÅŸtan Kerem AktÃ¼rkoÄŸluna yol cevabÄ± FenerbahÃ§eliler yanlÄ±ÅŸ yolda sÃ¶zlerine sosyal medyadan karÅŸÄ±lÄ±k verdi...
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 13:56

FenerbahÃ§e'nin kaptanlarÄ±ndan Mert Hakan YandaÅŸ, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun Kick yayÄ±nÄ±ndaki sÃ¶zlerine cevap niteliÄŸinde bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

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Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken ve gÃ¶sterdiÄŸi performansla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, sosyal medya platformu Kick'te aÃ§tÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± ifadeler kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

FenerbahÃ§e'ye gÃ¶ndermeli ifadeler kullanan AktÃ¼rkoÄŸlu'na sarÄ± - lacivertlilerin takÄ±m kaptanlarÄ± arasÄ±nda yer alan Mert Hakan YandaÅŸ'tan yanÄ±t geldi.

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ANITKABÄ°R PAYLAÅžIMI

YandaÅŸ, AnÄ±tkabir'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hikayesinde paylaÅŸarak 'Bizim yolumuz' ifadelerini kullandÄ±.

Mert Hakan YandaÅŸ'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndemine oturdu.

Mert Hakan YandaÅŸtan Kerem AktÃ¼rkoÄŸluna yol cevabÄ± FenerbahÃ§eliler yanlÄ±ÅŸ yolda sÃ¶zlerine sosyal medyadan karÅŸÄ±lÄ±k verdi...

NE OLMUÅžTU?

Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, dÃ¼n akÅŸam Kick'te aÃ§tÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda FenerbahÃ§elileri kÄ±zdÄ±ran sÃ¶zler sarf etmiÅŸti.

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AktÃ¼rkoÄŸlu, "FenerbahÃ§eli yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±m var ama ben GalatasaraylÄ±yÄ±m. Bizimkisi doÄŸru yol. Onlar yanlÄ±ÅŸ yolda ama belki bir gÃ¼n farkÄ±na varÄ±rlar." demiÅŸti.

Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun bu sÃ¶zleri, sarÄ± - lacivertli taraftarlarÄ±n tepkisini Ã§ekmiÅŸti.

Ä°LK POLEMÄ°KLERÄ° DEÄžÄ°L

Mert Hakan YandaÅŸ ile Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu geÃ§en sezon oynanan Galatasaray FenerbahÃ§e derbisinde de gerginlik yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki isim, Ä±sÄ±nma esnasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± polemiÄŸe girmiÅŸ ve daha sonra iki takÄ±m oyuncularÄ±nÄ±n araya girmesiyle birlikteÂ ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

MaÃ§ sonunda Mert Hakan YandaÅŸ, Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun 'Korkak herifler' sÃ¶zlerine '5'e 1 dayak yerken' diyerek cevap vermiÅŸ ve yaÅŸanan olayÄ±n yankÄ±sÄ± bir sÃ¼re daha devam etmiÅŸti.

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Mert Hakan YandaÅŸtan Kerem AktÃ¼rkoÄŸluna yol cevabÄ± FenerbahÃ§eliler yanlÄ±ÅŸ yolda sÃ¶zlerine sosyal medyadan karÅŸÄ±lÄ±k verdi...

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#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Kerem AktürkoÄŸlu

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