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Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken ve gÃ¶sterdiÄŸi performansla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, sosyal medya platformu Kick'te aÃ§tÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± ifadeler kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

FenerbahÃ§e'ye gÃ¶ndermeli ifadeler kullanan AktÃ¼rkoÄŸlu'na sarÄ± - lacivertlilerin takÄ±m kaptanlarÄ± arasÄ±nda yer alan Mert Hakan YandaÅŸ'tan yanÄ±t geldi.

ANITKABÄ°R PAYLAÅžIMI

YandaÅŸ, AnÄ±tkabir'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hikayesinde paylaÅŸarak 'Bizim yolumuz' ifadelerini kullandÄ±.

Mert Hakan YandaÅŸ'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndemine oturdu.

NE OLMUÅžTU?

Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, dÃ¼n akÅŸam Kick'te aÃ§tÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda FenerbahÃ§elileri kÄ±zdÄ±ran sÃ¶zler sarf etmiÅŸti.

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AktÃ¼rkoÄŸlu, "FenerbahÃ§eli yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±m var ama ben GalatasaraylÄ±yÄ±m. Bizimkisi doÄŸru yol. Onlar yanlÄ±ÅŸ yolda ama belki bir gÃ¼n farkÄ±na varÄ±rlar." demiÅŸti.

Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun bu sÃ¶zleri, sarÄ± - lacivertli taraftarlarÄ±n tepkisini Ã§ekmiÅŸti.

Ä°LK POLEMÄ°KLERÄ° DEÄžÄ°L

Mert Hakan YandaÅŸ ile Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu geÃ§en sezon oynanan Galatasaray FenerbahÃ§e derbisinde de gerginlik yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki isim, Ä±sÄ±nma esnasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± polemiÄŸe girmiÅŸ ve daha sonra iki takÄ±m oyuncularÄ±nÄ±n araya girmesiyle birlikteÂ ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

MaÃ§ sonunda Mert Hakan YandaÅŸ, Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun 'Korkak herifler' sÃ¶zlerine '5'e 1 dayak yerken' diyerek cevap vermiÅŸ ve yaÅŸanan olayÄ±n yankÄ±sÄ± bir sÃ¼re daha devam etmiÅŸti.

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