Mert Hakan Yandaş'tan kaptanlık açıklaması: 'Mourinho'ya teşekkür ediyorum!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de mücadele öncesi kaptan Mert Hakan Yandaş, Stadion Feyenoord De Kuip’te düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Mert Hakan'ın açıklamaları;

"İLK GÜN NASILSAM BUGÜN DE AYNIYIM"

"Hocamıza teşekkür ediyorum. Ancak kaptanlık bandı olmasa bile ben ilk gün Fenerbahçe için nasıl davranıyorsam bugün de aynı. Talihsiz bir süreç yaşadım. Dünyada çok görülmeyen bir şey. Geri dönmek için mücadele ediyorum."

"TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIĞI GÖRDÜM"

"4 aydır her gün yaklaşık 3-4 saat idman yapıyorum. Şu anda tünelin sonundaki ışığı görmüş durumdayım. İnşallah güçlü bir şekilde geri dönüp, takıma saha içinde de yardım etmek istiyorum."

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"CAMİANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATIYORUM"

"Şu anda saha dışındayım ama desteğim devam ediyor. Yeni gelen oyunculara camianın büyüklüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu ve bunu anlatmaya devam edeceğim."