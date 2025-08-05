×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Mert Hakan Yandaş'tan kaptanlık açıklaması: 'Mourinho'ya teşekkür ediyorum!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Feyenoord
Mert Hakan Yandaştan kaptanlık açıklaması: Mourinhoya teşekkür ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 19:58

Fenerbahçe'de kaptan Mert Hakan Yandaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Feyenoord mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de mücadele öncesi kaptan Mert Hakan Yandaş, Stadion Feyenoord De Kuip’te düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Mert Hakan'ın açıklamaları;

"İLK GÜN NASILSAM BUGÜN DE AYNIYIM"

"Hocamıza teşekkür ediyorum. Ancak kaptanlık bandı olmasa bile ben ilk gün Fenerbahçe için nasıl davranıyorsam bugün de aynı. Talihsiz bir süreç yaşadım. Dünyada çok görülmeyen bir şey. Geri dönmek için mücadele ediyorum."

Gözden KaçmasınJose Mourinhodan Feyenoord maçı itirafı: Favori değilizJose Mourinho'dan Feyenoord maçı itirafı: 'Favori değiliz!'Haberi görüntüle

"TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIĞI GÖRDÜM"

"4 aydır her gün yaklaşık 3-4 saat idman yapıyorum. Şu anda tünelin sonundaki ışığı görmüş durumdayım. İnşallah güçlü bir şekilde geri dönüp, takıma saha içinde de yardım etmek istiyorum."

Haberin Devamı

"CAMİANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATIYORUM"

"Şu anda saha dışındayım ama desteğim devam ediyor. Yeni gelen oyunculara camianın büyüklüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu ve bunu anlatmaya devam edeceğim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Feyenoord

BAKMADAN GEÇME!