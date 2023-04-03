Mert Hakan Yandaş'tan kameramana tepki! "Ne çekiyorsun!"

Haberin Devamı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından sarı - lacivertlilerin 28 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın yayıncı kuruluş kameramanına gösterdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

Mücedelenin sonunda Mert Hakan Yandaş'ın yayıncı kuruluşa gösterdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. 28 yaşındaki oyuncu kendisini yakın plan çeken yayıncı kuruluş kameramanına sinirlenerek 'Ne çekiyorsun!' diye tepki gösterdi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mert Hakan Yandaş, 37. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.