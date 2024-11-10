Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay sözler: Mahcup olurlar

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydin ve Allan Saint-Maximin karşılaşmayı değerlendirdi.

Alınan sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Allan Saint-Maximin, "Sonuçtan dolayı mutluyum. Devreye 1-0 önde girince rakibin ortak olma şansı oluyor. Devre arasında hocamız bunu söyledi. Olabildiği kadar hızlı 2-3-4'ü atmalıydık, tam olarak bunu yaptık. Galibiyetten daha çok bunun için mutluyum. Çok mutluyum. Kulübümüz saha içinde saha dışında bana en iyi şartları sağlıyor. Kendimi daha iyi hissediyorum, takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Kulübüm bana özel 3 farklı model yaptı. Bunun için de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"MOURİNHO HOCAM BANA ÇOK MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

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Bu sezon ilk kez 11'de başlayan Samet Akaydin, "Çok güzel bir maç oldu. Kazandık, mutluyuz. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Milli takımdan buraya çok özgüvenle geldim. Sakatlandım. Sakatlığımı atlatana kadar takımdan geri kaldım. Şans gelmesini bekledim. Çok çalıştım. Şans gelince elimizden geleni yaparız. Ben böyle şeylere takılan biri değilim. Eleştirilere de kafayı takan biri değilim. Fenerbahçe başarılı olsun çok önemli değil gerisi... Mourinho hocam bana çok mutlu olduğunu söyledi. Gol bana çok iyi geldi. Mental olarak beni rahatlattı. Maçlara daha özgüvenli, daha rahat çıkacağım bundan sonra. Bana direkt pazar günü hazır olmamı söyledi. Ben de hazırım dedim. Forma şansı geldi, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Onu utandırmadım, mutluyum. İnşallah böyle devam eder." dedi.

"HERKES KAPISININ ÖNÜNÜ TEMİZLESİN"

Fernando Muslera'nın açıklamaları hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş ise "Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar, her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız, odaklanacağız, mücadelemizi artırmamız gerekiyor. En önemli konu bu. Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahçup olurlar." ifadelerini kullandı.