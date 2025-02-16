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Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray sözleri: 'Her maç çok önemli ama...'

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Galatasaray
Mert Hakan Yandaştan Galatasaray sözleri: Her maç çok önemli ama...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 21:42

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - lacivertli futbolculardan Mert Hakan Yandaş açıklamalar yaptı.

'ZOR BİR GÜNDÜ'

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Hakan Yandaş, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakip iyi analiz etmiş, oyuna iyi başladılar. Onları çözene kadar topa iyi sahip oldular. Biz düştüğümüzde taraftarımız bizi ayağa kaldırdı. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kazanmak çok önemliydi. Futboldaki en güzel şey kazanmaya alışmak, oyun önemli ama kazanmak daha önemli. Ben hem elimi hem 3 sarıyı sakındım. Zor bir gündü benim için. Çok şükür kazasız belasız geçtim” ifadelerini kullandı.

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'ÖNEMLİ OLAN ANDERLECHT MAÇI'

Anderlecht ve Galatasaray maçları için açıklamalar yapana başarılı futbolcu, "Bizim için önemli olan Anderlecht maçı, 3-0 kazandık ama ona konsantreyiz. Her maç çok önemli ama en önemlisi ilk oynayacağımız maç. Anderlecht maçını geçtikten sonra diğer maça odaklanırız” şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Galatasaray

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