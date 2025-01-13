Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım: 'Tiyatrodan bir kesit'

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise Piatek'ten geldi.

Bu skorun ardından puanını 50'ye yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği müsabakanın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya platformu X'ten bir gönderi paylaşan Yandaş, eski hakem Ali Palabıyık'ın 2 sezon önce Adana Demirspor'la Fenerbahçe arasında oynanan maçta verdiği gol iptal kararı ile ilgili sözlerine göndermede bulundu.

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"ALLAH HERKESİ SİZİN GİBİLERDEN KORUSUN"

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımında, "Şu an izlediğiniz tiyatrodan bir kesit. Allah herkesi sizin gibi ‘iyi’lerden korusun. En zor zamanda sahneye çıkıp gereken itina ile yapılır tiyatro sergilenir ve ardından o klasik yalan gelir; ‘iyiler mutlaka kazanır’ ve sonra perde kapanır yeni sahne başlar..." ifadeleri yer aldı.

30 yaşındaki futbolcunun paylaşımında bulunan videoda Ali Palabıyık'ın "Adana Demir - Fenerbahçe maçında Mert Hakan'ın atmış olduğu golde ben orada bir el hissettim ama emin değildim. Emin olmadığım bir pozisyonda da düdüğü çalıp golü iptal edersem olmaz. Eğer ben emin olsam zaten düdüğü çalardım. Ben orada VAR hakemine eline değmiş olabileceğini söyledim. VAR hakeminin incelemesi sonrasında pozisyon el olarak değerlendirildi ve golü iptal ettik. O maçtan sonra bana çok büyük bir tepki oldu. Maç bittikten sonra soyunma odasına girdiğimde telefona baktığımda eli göremedim. Göremediğim bir golü iptal etmiş oldum." sözleri bulundu.

VİDEONUN DEVAMINI PAYLAŞTILAR

Bu gönderi sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları ise Palabıyık'ın sözlerinin kırpılmış olduğunu ifade ederek videonun devamında yer alan ifadeleri paylaştı. Ali Palabıyık'ın videonun devamındaki sözleri ise şu şekilde:

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"Ertesi gün Lale başkanımla konuşmuş olmam ve kendisinin bana, 'Ali orada çok net bir el var, ben de sana gönderiyorum' demesiyle ben de görmediğim eli o videoyla görmüş oldum."