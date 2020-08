Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray açıklaması: Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm

Mert Hakan Yandaş'ın Sarı-Lacivertliler'deki hedeflerinin yanı sıra Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediği konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları...

"Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Bu çatı altında olmak büyük onur. Buraya geldiğim ilk günden beri gerçekten çok ayrıcalıklı bir yer olduğunu hissediyorum. Bu armanın altına ve ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Fenerbahçe çatısı altında olmak büyük gurur, karşılığını inşallah en iyi şekilde veririm herkese.

Yönetimimiz gerçekten transferde inanılmaz şeyler yapıyor. Ben buraya kadro rekabetinin farkında olarak geldim. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Rekabet elbette olacak ama ben de bu rekabet içinde kendimi geliştirmek için buraya geldim. İlk 11 için elimden geleni yapacağım. Sonunda inşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam oluşur.

"FENERBAHÇE'YE GELMEKLE NE KADAR DOĞRU KARAR VERDİĞİMİ GÖRDÜM"

O olayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten suç duyurunda bulundum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe’ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm. (Galatasaraylı yönetici ile mesajlarının sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili olarak)

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Emre Belözoğlu, bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu. Ufaklığımdan beri belirttim bunu. Ağzından benim futbolculuğumla ve saha içindeki duruşumla ilgili duyduğum şeyler beni çok etkiledi transfer sürecinde. Çok samimi ve içten biri, tanıyan herkes bilir. Anlatıldığı gibi inanılmaz biri ve kendisini tanıdığım için çok şansı hissediyorum. İnşallah her şey Fenerbahçe için güzel olacak. Ondan öğrenerek çok şey var, beraber oynamak isterdim ama saha dışında da her şeye inanılmaz başladı.



"AİLE OLURSAK HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

Fenerbahçe'de kısa sürede aile ortamı yakaladık. Oluşan ortamı herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bizim Sivas'ta yakaladığımız çıkışta en büyük etken aile ortamıydı. Bu başarıda en büyük etken aile olabilmektir. Burada kısa sürede gerçekten böyle bir ortam yakaladık. Bu ortamın başını da Caner abi çekiyor. Sahada da dışarıdaki gibi mücadele ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şeyin olduğunu düşünmüyorum.



"EMRE KILINÇ'LA HER ZAMAN GÖRÜŞECEĞİM"

Emre Kılınç benim kardeşim. İnşalllah istediği her şeye ulaşır. Her zaman görüşeceğim. Futbol hayatımda zor dönemlerden geçtim ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Buralara gelebileceğimi hayal ediyordum ve onun için hiçbir zaman hayal kurmaktan ve çalışmaktan vazgeçmedim.

"YAŞANAN SÜREÇ BENİ FENERBAHÇE'YE DAHA ÇOK BAĞLADI"

Transfer sürecinde, tatsız şeylerin yaşanması burada bizi birbirimize daha çok bağladı. Keşke yaşanmasaydı ama üzerine daha fazla konuşmak istemiyorum. Yaşanan olaylar Fenerbahçe'ye beni daha çok bağladı. Fenerbahçe'nin beni sahiplenmesi... Şimdi sahaya çıkıp bu sahiplenmenin karşılığını vermem gerekiyor. Geçmişte yaşananları konuşmak istemiyorum. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum. Temennim bir daha böyle şeylerin yaşanmaması. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz, yarın öbür gün yüzyüze bakacağız.

Fenerbahçe için taraftar çok önemli. Biz Kadıköy'e gittiğimizde hep bu baskıyı konuşurduk. Şu anda da inanılmaz bir ortam oluştu ve büyük bir heyecan var. İstenilen coşku çok önemli. Taraftar olsa bizim için çok büyük etken olacaktı. Onların desteğini dışarıdan da hissedeceğiz.

Kariyerimde hep 10 numarada oynadım. Klasik 10 numara gibi değil gezen, arayan ve mücadele eden bir futbolcuyum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 10 numara oynadığım halde beni herkes 8 numara zannediyor. Forma numaramdan olabilir. Saha içinde mücadele eden bıkmadan arayan bir oyuncu stilim var ama özellikle bugüne kadar 10 numarada oynadım."

