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Mert Hakan Yandaş'tan açıklama: 'Tedavi görüyorum'

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#Fenerbahçe#Mert Hakan#Süper Lig
Mert Hakan Yandaştan açıklama: Tedavi görüyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 20:54

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayınladı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklaması;

Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim.

Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum.

Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum

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#Fenerbahçe#Mert Hakan#Süper Lig

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