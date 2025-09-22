Mert Hakan Yandaş'ın oyu Fenerbahçe'yi karıştırdı! İzahat istendi

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olmuştu.

Chobani Stadı'nda gerçekleşen kongreye Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş da katılmış ve başkanlık seçimi için oy kullanmıştı.

TÜZÜĞE AYKIRI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hareketi sosyal medyada tartışmalara neden olurken, oy verme işleminin kulüp tüzüğüne aykırı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe tüzüğünün 15. maddesinin 6. fıkrasında, "Fenerbahçe’nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ifadeleri yer alıyor.

Haberin Devamı

Yine tüzüğün 18. maddesinin 2. fıkrasının D bendinde de, "Tüzüğün 15. maddesinin altıncı fıkrasında anılan sporcular, Genel Kurul toplantılarına katılamaz" ifadesi bulunuyor.

YÜKSEK DİVAN KURULU İZAHAT İSTEDİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.