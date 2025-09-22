×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mert Hakan Yandaş'ın oyu Fenerbahçe'yi karıştırdı! İzahat istendi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Ali Koç
Mert Hakan Yandaşın oyu Fenerbahçeyi karıştırdı İzahat istendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 15:25

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, dün gerçekleşen başkanlık seçiminde kulüp tüzüğüne aykırı olmasına rağmen oy kullanan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş için soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olmuştu.

Chobani Stadı'nda gerçekleşen kongreye Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş da katılmış ve başkanlık seçimi için oy kullanmıştı.

Mert Hakan Yandaşın oyu Fenerbahçeyi karıştırdı İzahat istendi

TÜZÜĞE AYKIRI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hareketi sosyal medyada tartışmalara neden olurken, oy verme işleminin kulüp tüzüğüne aykırı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe tüzüğünün 15. maddesinin 6. fıkrasında, "Fenerbahçe’nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ifadeleri yer alıyor.

Haberin Devamı

Yine tüzüğün 18. maddesinin 2. fıkrasının D bendinde de, "Tüzüğün 15. maddesinin altıncı fıkrasında anılan sporcular, Genel Kurul toplantılarına katılamaz" ifadesi bulunuyor.

Gözden KaçmasınTürkiye rekoru sahibi en sportmen başkan Fenerbahçenin yeni başkanı Sadettin Saranı tanıyalımTürkiye rekoru sahibi en sportmen başkan! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ı tanıyalımHaberi görüntüle

YÜKSEK DİVAN KURULU İZAHAT İSTEDİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!