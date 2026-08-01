×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Mert Hakan Yandaş'ın cezası indirildi!

Güncelleme Tarihi:

#Mert Hakan Yandaş#Tff Tahkim Kurulu#Fenerbahçe
Mert Hakan Yandaşın cezası indirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 11:52

TFF Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasının 6 aya düşürüldüğünü açıkladı.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezasıile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

- Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mert Hakan Yandaş#Tff Tahkim Kurulu#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!