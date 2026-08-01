Mert Hakan Yandaş'ın cezası indirildi!

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Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasının 6 aya düşürüldüğünü açıkladı.
Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:
Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezasıile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,
- Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir.