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Mert Hakan Yandaş'dan Süper Kupa sonrası paylaşım

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#Süper Kupa#Beşiktaş#Galatasaray
Mert Hakan Yandaşdan Süper Kupa sonrası paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 23:09

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0'lık skorla geçtiği maç sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mert Hakan Yandaş, 5-0'lık skor sonrası sarı ve lacivert emojiler kullanarak İrfan Can Kahveci ve kendisinin gol sevincini paylaştı.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı farklı mağlubiyete gönderme olarak yorumlandı.

Fenerbahçeli futbolcunun paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BEŞİKTAŞ'TAN 5-0 TEPKİSİ

Beşiktaş, Galatasaray karşısında skor 5-0 olduktan sonra sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar paylaşımında, "ASKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadelerine yer verdi.

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#Süper Kupa#Beşiktaş#Galatasaray

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