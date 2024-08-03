Mert Hakan Yandaş'dan Süper Kupa sonrası paylaşım

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mert Hakan Yandaş, 5-0'lık skor sonrası sarı ve lacivert emojiler kullanarak İrfan Can Kahveci ve kendisinin gol sevincini paylaştı.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı farklı mağlubiyete gönderme olarak yorumlandı.

Fenerbahçeli futbolcunun paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BEŞİKTAŞ'TAN 5-0 TEPKİSİ

Beşiktaş, Galatasaray karşısında skor 5-0 olduktan sonra sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar paylaşımında, "ASKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadelerine yer verdi.