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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 18:18,Son Güncelleme:/

Mert Hakan Yandaş'dan flaş sözler: "Utanıyorum, mecburuz"

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Mert Hakan Yandaş'dan flaş sözler: "Utanıyorum, mecburuz"
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Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları;

Bu sahaya çıktığım için utanıyorum ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa biz de bugün bu sahaya çıkmak zorundaydık. Allah ailelerine sabır versin, gerçekten söylenecek çok şey yok. Ülke olarak yastayız, çok kötü durumdayız.

MAÇI KONUŞMAYA GEREK YOK

Onların acılarını hafifletme şansımız yok. Çok üzgünüz. Allah hala orada savaş veren askerlerimize yardım etsin. Tırnaklarına bile zeval gelmesin inşallah. Maçı konuşmaya gerek yok. Sevincimizde kimseyi üzmemeye çalıştık, üzdüysek de affola.

Mert Hakan Yandaşdan flaş sözler: Utanıyorum, mecburuz

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