Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç bu sezon ne yaptı? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Arena Araştırma / Sivasspor, Süper Lig'de 2019/20 sezonunu çok iyi geçirmişti. İlk yarısını uzun süre lider götürdüğü ligde pandemi arasının ardından yaşadığı düşüş yaşayan Sivasspor, buna rağmen 4. sırayı alarak ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı.

Sivasspor'un bu başarısının mimarlarından ikisi Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç oldu. Sözleşmelerinin son yılında çıktıkları seviye, bu iki oyuncuya büyük takımların kapısını açtı. Sezon sonunda Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye, Emre Kılınç ise Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY İKİ OYUNCU İLE DE ANLAŞMIŞTI AMA OLMADI

Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön anlaşma sağlamıştı ancak Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe devreye girip ezeli rakibine çalım atarak transferde mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE EMRE KILINÇ İÇİN DE DEVREYE GİRDİ

Mert Hakan Yandaş'ı transfer eden Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yaz transfer döneminde fenomen olan 'Alo ben Emre abin' şeklindeki transfer ikna telefonlarından birini de Emre Kılınç'a yaptığı ancak sonuç alamadığı belirtilmişti.

YENİ TAKIMLARINDA NELER YAPTILAR?

Peki kariyerlerinde yeni ve büyük bir sayfay açan bu iki futbolcu, Süper Lig'de geride kalan 26 haftada neler yaptı? Gelin Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın 'büyük takım' performanslarına göz atalım.

Geçen sezon pozisyon hazırlamada Visca'nın ardından 2. sıradaydı, bu sezon asisti yok

Geçen sezon Sivasspor formasıyla toplam 37 maça çıkan(32 lig, 5 kupa) Mert Hakan, ligde 6 gol 4 asist, toplamda ise 10 gol 5 asistle sezonu tamamlamıştı. Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon ise toplam 25 maça(21 lig, 3 kupa) çıktı ve ligde 3 gol atıp kupada da 1 asist yaptı.

Geçen sezon Edin Visca'nın ardından ligde takım arkadaşlarına en çok net gol pozisyonu hazırlayan futbolcu olan Mert Hakan Yandaş bu sezon ligde 21 maçta 1007 dakika süre aldı ve henüz asist yapmadı.

Mevkisinde forma rekabeti var

Erol Bulut'un takımın başına geçmesiyle 4-2-3-1 dizilişini kullanan Fenerbahçe'de devre arası transferlerinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın dakikalarında azalma oldu.

Sezon başında sakatlığı bulunan ve dönüşünün ardından geç form tutan 26 yaşındaki futbolcunun performansı ilk yarının ortasından itibaren yükselişe geçmişti. Orta alanda Ozan Tufan ile yan yana oynayan Mert Hakan Yandaş'ın aldığı süreler, devre arasında takıma katılan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin kadroya girmesiyle düşebilir.

Mert Hakan, son oynanan Göztepe maçında Luiz Gustavo'nun oynamamasına rağmen ilk 11'e giremedi ve maçta süre de almadı. Fenerbahçe Göztepe maçına Ozan - Sosa - Mesut orta üçlüsüyle çıktı.

Emre Kılınç: Yeni takım, yeni görevler...

Geçen sezon Sivasspor'da toplam 31 maça(28 lig 3 kupa) çıkan Emre Kılınç, ligde 8 gol atıp 5 asist yapmış, kupayı ise 1 gol, 2 asistle tamamlamıştı. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre, Sarı-kırmızılı forma ile toplam 29 maça(23 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi elemesi, 3 Türkiye Kupası) çıkıp 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Emre Kılınç, 1701 dakika süre aldığı ligde ise 4 gol 2 asistlik performans sergilemiş durumda.

Sivasspor'un geçen sezonki hızlı hücuma çıkan oyununda kanatlardan bindirmeleri ve golleriyle akıllarda kalan Emre Kılınç, bu sezon Galatasaray'da biraz daha farklı rollerde görev aldı. Fatih Terim Emre'yi genelde Taylan'ın önünde merkez orta sahanın solunda veya sağ kanatta kullandı.

Sezona iyi giriş yaptı ama...

Galatasaray'da sezona golle başlayan Emre Kılınç, takım olarak da iyi geçirilen ilk haftaların ardından rakiplerin Galatasaray'ın oyununu çözmesinin ardından Emre'de de düşük başlamıştı. Antalyaspor maçında kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Emre, cezası tamamladıktan sonraki iki maçta da formasından uzak kalmıştı. Öyle ki transfer dönemine gelen bu haftalarda İrfan Can Kahveci ile ciddi bir şekilde ilgilenen Galatasaray'da Emre Kılınç'ın takasta önerileceği yönünde haberler çıkmış, bazı taraftarlar ise sosyal medyada buna sıcak bakmıştı.

Diagne - Mohamed değişikliği ve Onyekuru'nun gelişi

Devre arasında Diagne'yi West Bromwich'e kiralık gönderen ve kadrosuna Onyekuru ve Mostafa Mohamed ile güçlendiren Galatasaray'da hareketli hücum oyuncularının kadroya girişiyle Emre Kılınç'ın oyun içindeki etkinliği de yeniden artmış oldu. Mohamed'in kendisiyle götürdüğü savunma oyuncularının boş bıraktıkları alanları doldurarak pozisyonlara giren Emre Kılınç, son Alanyaspor maçında da buna benzer bir şekilde golü atmış ve takımına galibiyeti getirmişti.

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