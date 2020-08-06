Mert Hakan Yandaş kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Mert Hakan Yandaş'ın imza parası ve Fenerbahçe'ye maliyeti
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya imza atmasının ardından futbolseverlerin gündemindeki isim oldu. Sivasspor ile kontratının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödenmeden dahil olan Mert Hakan Yandaş, imza parası ve Fenerbahçe'ye maliyeti ile konuşulan transferlerden birisi oldu. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir nereli kaç yaşında? İşte, transferin tamamlanmasının ardından Mert Hakan Yandaş'ın imza parası ve Fenerbahçe'ye maliyeti
Mert Hakan Yandaş, 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe forması ile sahalardaki mücadelesini sürdürecek. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da çizdiği başarılı grafikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına giren Mert Hakan Yandaş, Sarı Lacivertli takımın girişimleri ile Fenerbahçe kadrosuna kazandırıldı. 6 Ağustos 2020 tarihinde kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Mert Hakan Yandaş, hangi takımlarda forma giydiği, nereli ve kaç yaşında olduğu gibi bilgilerin yanı sıra Fenerbahçe'ye maliyeti ile de merak konusu oldu. İşte, Mert Hakan Yandaş'ın imza parası ve Fenerbahçe'ye maliyeti ve hakkında merak edilenler
MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?
19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya gelen Mert Hakan Yandaş, Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.
Orta saha ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, 1,74 boyunda ve sağ ayağına hakimdir.
Mert Hakan'ın oynadığı takımlar ve gösterdiği performans tablosu;
|Profesyonel kariyeri*
|Yıllar
|Takım
|Maç
|(Gol)
|2012-2013
|Yeşil Bursa
|17
|(1)
|2013-2015
|Altınordu
|4
|(0)
|2014-2015
|→Tirespor 1922 (kiralık)
|26
|(13)
|2015-2016
|Tirespor 1922
|34
|(21)
|2016-2017
|Menemen Belediyespor
|35
|(12)
|2017-
|Sivasspor
MERT HAKAN YANDAŞ'IN İMZA PARASI NE KADAR VE FENERBAHÇE'YE MALİYETİ NEDİR?
Sivasspor ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, yıllık 12 milyon TL ücret alacak. Bunun yanı sıra Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye imza atması halinde 10 milyon TL imza parası alacağı da öne sürülürken bu konu belirsizliğini sürdürüyor.
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