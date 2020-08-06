Mert Hakan Yandaş kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Mert Hakan Yandaş'ın imza parası ve Fenerbahçe'ye maliyeti

Mert Hakan Yandaş, 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe forması ile sahalardaki mücadelesini sürdürecek. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da çizdiği başarılı grafikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına giren Mert Hakan Yandaş, Sarı Lacivertli takımın girişimleri ile Fenerbahçe kadrosuna kazandırıldı. 6 Ağustos 2020 tarihinde kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Mert Hakan Yandaş, hangi takımlarda forma giydiği, nereli ve kaç yaşında olduğu gibi bilgilerin yanı sıra Fenerbahçe'ye maliyeti ile de merak konusu oldu. İşte, Mert Hakan Yandaş'ın imza parası ve Fenerbahçe'ye maliyeti ve hakkında merak edilenler

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya gelen Mert Hakan Yandaş, Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Orta saha ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, 1,74 boyunda ve sağ ayağına hakimdir.

Mert Hakan'ın oynadığı takımlar ve gösterdiği performans tablosu;

Profesyonel kariyeri* Yıllar Takım Maç (Gol) 2012-2013 Yeşil Bursa 17 (1) 2013-2015 Altınordu 4 (0) 2014-2015 →Tirespor 1922 (kiralık) 26 (13) 2015-2016 Tirespor 1922 34 (21) 2016-2017 Menemen Belediyespor 35 (12) 2017- Sivasspor

MERT HAKAN YANDAŞ'IN İMZA PARASI NE KADAR VE FENERBAHÇE'YE MALİYETİ NEDİR?

Sivasspor ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, yıllık 12 milyon TL ücret alacak. Bunun yanı sıra Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye imza atması halinde 10 milyon TL imza parası alacağı da öne sürülürken bu konu belirsizliğini sürdürüyor.