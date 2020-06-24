MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMert Hakan Yandaş kimdir nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin transferi Mert Hakan Yandaş hangi takımlarda oynadı?
GeriSpor Mert Hakan Yandaş kimdir nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin transferi Mert Hakan Yandaş hangi takımlarda oynadı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 24.06.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Mert Hakan Yandaş kimdir nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin transferi Mert Hakan Yandaş hangi takımlarda oynadı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mert Hakan Yandaş kimdir nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin transferi Mert Hakan Yandaş hangi takımlarda oynadı?
Abone Olgoogle-news

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile prensipte anlaşmasının ardından pek çok taraftarın biyografisini araştırdığı isim olmaya başladı. Şu ana kadar 2. Lig ve 1. Lig olmak üzere pek çok takımda forma giyen Mert Hakan Yandaş, son olarak forma giydiği Sivasspor'da gösterdiği başarı ile büyük takımların kancasına takıldı. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı takımlar ve hakkında merak edilen bazı bilgiler

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Spor Kulübü ile prensipte anlaşmaya vararak kendisini Sarı Lacivertli kulübe bağlayacak imza için gün saymaya başladı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği genç futbolcu için transfer çalımı atan Fenerbahçe, orta sahasına yeni bir futbolcu daha kazandırmış oldu. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Mert Hakan Yandaş'ın daha önce oynadığı takımlar hakkında bazı bilgiler

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya gelen Mert Hakan Yandaş, Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Orta saha ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, 1,74 boyunda ve sağ ayağına hakimdir.

MERT HAKAN YANDAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mert Hakan'ın oynadığı takımlar ve gösterdiği performans tablosu;

Profesyonel kariyeri*
YıllarTakımMaç(Gol)
2012-2013Yeşil Bursa17(1)
2013-2015Altınordu4(0)
2014-2015→Tirespor 1922 (kiralık)26(13)
2015-2016Tirespor 192234(21)
2016-2017Menemen Belediyespor35(12)
2017-Sivasspor

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle