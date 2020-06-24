Mert Hakan Yandaş kimdir nereli kaç yaşında? Fenerbahçe'nin transferi Mert Hakan Yandaş hangi takımlarda oynadı?

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Spor Kulübü ile prensipte anlaşmaya vararak kendisini Sarı Lacivertli kulübe bağlayacak imza için gün saymaya başladı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği genç futbolcu için transfer çalımı atan Fenerbahçe, orta sahasına yeni bir futbolcu daha kazandırmış oldu. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Mert Hakan Yandaş'ın daha önce oynadığı takımlar hakkında bazı bilgiler

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya gelen Mert Hakan Yandaş, Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Orta saha ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, 1,74 boyunda ve sağ ayağına hakimdir.

MERT HAKAN YANDAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mert Hakan'ın oynadığı takımlar ve gösterdiği performans tablosu;