Mert Hakan Yandaş kimdir nereli? Galatasaray ile anılıyor!
Son günlerde transfer gündeminde adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, nereli olduğu ve hangi yakımlarda oynadığı ile araştırılan isim olmaya devam ediyor. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir ve nereli? İşte, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş hakkında detaylı bilgiler
Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 2006 yılında Bursa Güven takımında futbol hayatına başlayan Mert Hakan Yandaş, 2011 yılında Yeşil Bursa'ya transfer oldu. 2012 yılında Oyak Renault, 2013 yılında Altınordu ve bir dönem Tire 1922 Spor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Menemen Belediyespor'a transfer olan Mert Hakan Yandaş, 86 bin Euro bedelle Sivasspor kadrosuna dahil olmuştur.
1,74 boyundaki sağ ayağına hakim oyuncu, on numara mevkisinde forma giyiyor.
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