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Mert Hakan Yandaş kalpleri fethetti

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig
Mert Hakan Yandaş kalpleri fethetti
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 07:00

Sivas karşısındaki performansı ile tam not alan Mert Hakan “Sahada değil, tribünlere oynuyor” şeklindeki eleştirilere de yanıt verdi.

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F.Bahçe’de taraftarların yanı sıra Jose Mourinho’nun da ‘Komutan’ dediği Mert Hakan Yandaş’ın bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktığı Sivasspor maçında sergilediği performansı büyük beğeni topladı. Oynadığı güzel futbolu Samet Akaydin’in attığı golün asisti yaparak ve En-Nesyri’nin aldığı penaltının da pasını vererek taçlandıran deneyimli oyuncu taraftarın ve teknik heyetin yeniden gözdesi olduğu için çok mutlu.

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Haftalar boyu oynatılmasa da yüzü hep gülen, kendini her maç oynayacakmış gibi hazır tutan, kulübede kalsa da hep takımın parçası olan, esprileriyle takıma neşe katan, gençlere ve takıma yeni katılan yabancılara yardım eden, konuşmaları ve tavrıyla takımı sahiplenen Mert Hakan Yandaş, Amrabat’la birlikte Sivas maçının en değerli ismi oldu.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Süper Lig

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