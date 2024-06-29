Mert Hakan Yandaş: Gerçek komutan Mourinho

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Taraftarların "Komutan" lakabını taktığı ve idmanda Portekizli teknik adamın da "Komutan" diye hitap ettiği Mert Hakan basın mensuplarının sorularını yanıtlarken şöyle konuştu: "Komutan konusu, taraftarların teveccühü. Biz kulübün askerleriyiz. Fenerbahçe takımının gerçek komutanı Mourinho. O ne derse, yapacağız. 1 dakika, 10 dakika... Ne kadar süre gelirse en iyisini yapmak için varım.

"BİZE İNANILMAZ ŞEYLER KATACAK"

Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Çok detaycı, ufak ufak her şeyi işliyor. Takımda herkesi isim isim bilerek gelmiş, herkese çok yakın.. Bizim hakim olmadığımız çok şeye hakim. 99 puan aldık ama ufak detayları bize aktarıyor. Bize inanılmaz şeyler katacak.

Takım hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Herhalde herkes tatilde çalışmış. Bundan hocanın da etkisi olabilir. Geçen sezon talihsiz sakatlıklar yaşadım. Ama iyi oynadım ve takıma iyi katkı verdim. Bu sezon daha da çok oynamak istiyorum. Takıma yaptığım katkıyı herkes görecek.

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"MİLLİ TAKIM İNŞALLAH DAHA İLERİ GİDER"

Daha zor ve daha çekişmeli lig olacak. Diğer rakiplerimiz de önemli takviyeler yapıyorlar. Biz bir aradayız yine, bu çok önemli avantaj."

Sözleşme konusunda "Başkanımız Ali Koç aradı ve beni iki yılda Fenerbahçe'de görmek istediğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim" diyen Mert, Milli Takım için de şunları söyledi: "EURO 2024’ü takip ediyorum, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah daha ileriye giderler. Oyun olarak sıkıntılı dönem yaşadılar ama onlara destek olmamız lazım. Ülke desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler."