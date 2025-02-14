Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçı oynanırken paylaştı!

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Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında AZ Alkmaar karşısında 4-1 geride olduğu sırada yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede oyuna 86. dakikada dahil olan Mert Hakan, sahada olduğu anlardan 2 fotoğraf paylaşırken paylaşımına 4 kalp notu ekledi. Yandaş'ın bu paylaşımı Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım;