Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçı oynanırken paylaştı!

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Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında AZ Alkmaar karşısında 4-1 geride olduğu sırada yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede oyuna 86. dakikada dahil olan Mert Hakan, sahada olduğu anlardan 2 fotoğraf paylaşırken paylaşımına 4 kalp notu ekledi. Yandaş'ın bu paylaşımı Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.
İşte o paylaşım;
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı👇 https://t.co/mFGbBQSu49— Spor Arena (@sporarena) February 13, 2025