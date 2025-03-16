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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe taraftarından özür diledi: 'Ne söyleseler haklılar!'

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Kostic
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe taraftarından özür diledi: Ne söyleseler haklılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 23:41

Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Milan Skriniar ve Flip Kostic, 0-0 biten Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından ise sarı - lacivertli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Flip Kostic ve Milan Skriniar, açıklamalar yaptı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Skriniar, "Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat buduk ama golü bulamadık. Gol atayınca kazanamıyorsunuz. Maç genelinde rakibe göre çok iyiydik. Onlara hiç fırsat vermedik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz bu sonuçtan dolayı. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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"ŞANSSIZDIK"

Üzgün olduklarını vurgulayan Kostic,  "Bizler açısından zor bir hafta oldu ama bu bir neden değil kazanamadığımız için. Konuşmak kolay değil benim için. Zor bir durum. Bizim ve taraftarımız için zor bir maç oldu. Şanssızdık. Çok fazla fırsat bulduk. Maçı ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol ettik ama bugün şanssızdık." şeklinde konuştu.

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"NE SÖYLESELER HAKLILAR"

Mert Hakan Yandaş ise, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Kostic

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