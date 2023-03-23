Mert Hakan Yandaş: 'Çok özel oyuncular var'

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Fenerbahçe'nin Zenit ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

Maçın anlamı hakkında yorum yapan Mert Hakan, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Ramazan'ın ilk günü, iftar vakti ama neredeyse 15-20 bin kişi vardı. Güzel bir gündü ve anlamı da büyüktü" dedi.

'ÇOK ÖZEL OYUNCULAR VAR'

Mert Hakan Yandaş sözlerini, "Genç kardeşlerimiz için çok mutlu ve keyifliyim. Ben genelde maçlarına da gidiyorum, çok özel oyuncular var. Fenerbahçe'nin gerçekten güçlü bir akademisi var. Her şey güzeldi bizim adımıza" ifadeleriyle tamamladı.

'KULÜP OLARAK HER ŞEYİMİZİ VERDİK'

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ise "Benim memleketim Adana, ailem ciddi bir şekilde o depremi yaşadı. Onların psikolojisini gördüm ve oradaki insanların neler yaşadığını anlayabiliyorum. Kulüp olarak her şeyimizi verdik ve bu maç da yapılan yardımların devamı gibi oldu. Ramazan ayının ilk günü olmasına rağmen gayet de iyi bir seyirci vardı" şeklinde konuştu.

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