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Mert Hakan Yandaş: Biz doğru oynayınca bu skor normal

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Kayserispor
Mert Hakan Yandaş: Biz doğru oynayınca bu skor normal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

Son 2 maçta ilk 11’de yer alan ve 2 asist yapan Mert Hakan, farklı galibiyeti yorumladı.

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Sivasspor maçının ardından dün, Kayserispor karşılaşmasına da ilk 11’de başlayan ve yine asist yapan Mert Hakan, doğru oynadıkları zaman böyle farklı galibiyet almalarının normal olduğunu söyledi. Sarı lacivertli oyuncu, kendi performansı için “İki haftadır oyunumu iki asistle süsledim. Çalışmaya devam ediyorum. Bu camiaya hizmet etmek için buradayım. İyi oynadığımı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder” derken maçla ilgili şunları söyledi:

DERS ÇIKARACAĞIMIZ 20 DAKİKA VAR

“Oyuna iyi başladık. Meyvelerini de aldık. 3-0’dan sonra bize yakışmayan konsantrasyon eksikliği yaşadık. Pas hataları ve gol geldi. Başımıza iş açtık. İkinci yarıya da kötü başladık. Ama doğru oynayınca, doğru mücadele edip koştuğunuz sürece bu skorlar bizim için normal olmalı. Ders çıkaracağımız bir 20 dakikalık bölüm var."

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Kayserispor

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