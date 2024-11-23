Mert Hakan Yandaş: Başımıza iş açtık

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Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş ve Filip Kostic açıklamalar yaptı.

Karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Oğuz Aydın yaptığı açıklamada, "Aslında maçtan önce oynayacağımı öğrendim. Kendimi hazır tuttum. Kendimi göstermem gerektiğini düşündüm. Enerjimi yüksek tuttum, bu sahaya da yansıdı. Sabrettim, çalışmaya devam ettim. Şansımı bekliyordum. Hoca sağ olsun şansı verdi. Ben elimden geleni yaptım. Çok iyi bir şey oldu diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN: BAŞIMIZA İŞ AÇTIK

Maçta 20 dakikalık konsantrasyon eksikliği yaşadıkları bölümden ders çıkaracaklarını ifade eden Mert Hakan Yandaş, "Oyuna müthiş başladık. Meyvelerini de aldık. 3-0'dan sonra bize yakışmayan konsantrasyon eksikliği yaşadık. Pas hataları ve gol geldi. Başımıza iş açtık. İçeride de hocamız söyledi ne yapmamız gerektiğini ama ikinci yarıya da kötü başladık. Doğru oynayınca, doğru oynayınca, mücadele edip koştuğunuz sürece bu skorlar bizim için normal olmadı. Ders çıkaracağız bir 20 dakikalık bölüm var. Ondan ders çıkartıp önümüzdeki haftaya bakacağız. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

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Performansını değerlendiren deneyimli oyuncu, "İki haftadır oynuyorum, iki asistle süsledim. Çalışmaya devam ediyorum. Bu camiaya hizmet etmek için buradayım. İyi oynadığımı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

KOSTIC: OYUNU KONTROL ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Sırp futbolcu Filip Kostic ise, "İlk golüm için mutluyum ama aslında 3 puan için daha da mutluyum. Milli ara sonrası galibiyet çok önemliydi. Oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Rakibin ikinci golünden sonra problem yaşadık ama yapmamız gerekeni yaptık. Mutluyum, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Evet ikimiz de takım için çalışıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Onun adına çok mutluyum, bunu hak ediyor. Birlikte her zaman oynayabiliriz. Çok çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde önümüze bakabiliriz." dedi.