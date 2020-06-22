MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMert Hakan Fenerbahçe'ye, Mehmet Ekici Sivasspor'a | Transfer Haberleri
GeriFutbol Mert Hakan Fenerbahçe'ye, Mehmet Ekici Sivasspor'a | Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Mert Hakan Fenerbahçe'ye, Mehmet Ekici Sivasspor'a | Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mert Hakan Fenerbahçe'ye, Mehmet Ekici Sivasspor'a | Transfer Haberleri
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da istediği Mert Hakan Yandaş transferi sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetime Fenerbahçeli Mehmet Ekici için "Mutlaka bitirmemiz lazım" talimatını verdi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmayı başardı.

Yıldız orta sahanın daha önce Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı ancak corona virüsünden sonra arada pürüzlerin oluştuğu bildirilmişti.

DEVREYE EMRE BELÖZOĞLU GİRDİ
Galatasaray'ın da istediği Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaşması ile orta sahaya bir 'beyin' transfer etmek isteyen Sivasspor, Mehmet Ekici'yi gündemine aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu transfer için yönetime 'mutlaka bitirmemiz lazım' komutunu verdiği öğrenildi. (Sabah)

Mert Hakan Fenerbahçeye, Mehmet Ekici Sivasspora | Transfer Haberleri

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle