Mert Hakan Fenerbahçe'ye, Mehmet Ekici Sivasspor'a | Transfer Haberleri

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmayı başardı.

Yıldız orta sahanın daha önce Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı ancak corona virüsünden sonra arada pürüzlerin oluştuğu bildirilmişti.

DEVREYE EMRE BELÖZOĞLU GİRDİ

Galatasaray'ın da istediği Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaşması ile orta sahaya bir 'beyin' transfer etmek isteyen Sivasspor, Mehmet Ekici'yi gündemine aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu transfer için yönetime 'mutlaka bitirmemiz lazım' komutunu verdiği öğrenildi. (Sabah)

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