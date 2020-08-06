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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Mert Hakan 12 numaralı formayı mı giyecek? İşte gerçek...

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Mert Hakan 12 numaralı formayı mı giyecek? İşte gerçek...
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Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş'ın fotoğraflarını 12 numaralı formayla servis etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini Galatasaray'a göndermeyle açıkladıFenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini Galatasaray'a göndermeli bir video ile açıkladı. 'Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir'
daha fazla video için

Mert Hakan Yandaş'ın forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

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